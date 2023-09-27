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        Kadirli'de asayiş uygulamalarında yakalanan 8 zanlı tutuklandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 34 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 16:18 Güncelleme: 27.09.2023 - 16:24
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        Kadirli'de asayiş uygulamalarında yakalanan 8 zanlı tutuklandı
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 34 şüpheliden 8’i tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 18-26 Eylül’de yapılan uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 34 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı.

        Çalışmalarda, ruhsatsız 3 tabanca ve 2 tüfek ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

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