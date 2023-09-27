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        Osmaniye'de silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Osmaniye'de silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 17:10 Güncelleme: 27.09.2023 - 17:10
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        Osmaniye'de silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Osmaniye'de silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte silah kaçakçılarına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız 2 tabanca, 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 48 gram esrar ile 0,84 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

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