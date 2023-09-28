Osmaniye'de 16 yıl 15 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Osmaniye'de hırsızlık suçlarından 16 yıl 15 gün hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, cezaevine gönderildi.
Giriş: 28.09.2023 - 12:10 Güncelleme: 28.09.2023 - 12:10
Osmaniye'de hırsızlık suçlarından 16 yıl 15 gün hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çeşitli hırsızlık suçlarından 16 yıl 15 gün hapis cezasıyla aranan A.K'nin adresini tespit etti.
A.K. adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.