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        Osmaniye'de durdurulan otobüste bir yolcunun çantasında 8 kilogram esrar ele geçirildi

        Osmaniye'de çantasında 8 kilogram esrar ele geçirilen yolcu gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 13:59 Güncelleme: 02.10.2023 - 13:59
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        Osmaniye'de durdurulan otobüste bir yolcunun çantasında 8 kilogram esrar ele geçirildi
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        Osmaniye'de çantasında 8 kilogram esrar ele geçirilen yolcu gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehirler arası yolcu otobüsünü uygulama noktasında durdurdu.

        Otobüste yapılan aramada yolculardan E.A'nın çantasında 8 kilogram esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

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