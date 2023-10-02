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        Kadirli'de asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 14 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 16:23 Güncelleme: 02.10.2023 - 16:23
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        Kadirli'de asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı
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        Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 14 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı.

        Çalışmalarda, ruhsatsız 3 tabanca ve 4 tüfek, çalıntı olduğu değerlendirilen 2 motosiklet, 44 kilogram kaçak tütün ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

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