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        Osmaniye'de 3 DEAŞ şüphelisi yakalandı

        Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 12:39 Güncelleme: 06.10.2023 - 12:39
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        Osmaniye'de 3 DEAŞ şüphelisi yakalandı
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        Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda Suriye uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli hakkında nöbetçi hakimlikçe sınır dışı edilme kararı verildi.

        Şüpheliler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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