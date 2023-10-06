Osmaniye'de çiftçilere budama ekipmanları dağıtıldı

Osmaniye’de Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında 12 çiftçiye törenle budama ekipmanları verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Kolabaş, törende yaptığı konuşmada, toplam bütçesi 85 bin 500 lira olan proje kapsamında çiftçilere hibe şeklinde budama ekipmanı dağıtıldığını belirtti.

Budama işçiliğinin el becerisi ve ustalık isteyen önemli bir iş kolu olduğunu aktaran Kolabaş, "Budama işi, çalışanlar için önemli bir gelir kaynağıdır. Budama işlemi, meyve ağaçlarının ömrünü uzatmak, bahçelerin verimini, ürün kalitesini arttırmak ve zirai mücadele etkinliğini sağlamak bakımından da üretime katkı sağlamaktadır. Diğer taraftan budama işçiliği, hem uzmanlık gerektirmekte hem de yorucu bir iş olarak öne çıkmaktadır." dedi.

Konuşmaların ardından çiftçilere ekipmanları verildi.