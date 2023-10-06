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        "Kafes" operasyonu kapsamında Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş'ta 26 şüpheli yakalandı

        "Kafes" operasyonu kapsamında Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş'ta 26 şüpheli ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 22:13 Güncelleme: 06.10.2023 - 22:20
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        "Kafes" operasyonu kapsamında Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş'ta 26 şüpheli yakalandı
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        "Kafes" operasyonu kapsamında Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş'ta 26 şüpheli ele geçirildi.

        Türkiye'de 31 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kafes" operasyonu kapsamında Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait mermi ve fişekler ele geçirildi, 26 şüpheli gözaltına alındı.

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