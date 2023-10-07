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        Osmaniye'de bir tırda 45 kilo 750 gram esrar ele geçirildi

        Osmaniye'de polis ekiplerince durdurulan bir tırda 45 kilo 750 gram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 14:48 Güncelleme: 07.10.2023 - 15:16
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        Osmaniye'de bir tırda 45 kilo 750 gram esrar ele geçirildi
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        Osmaniye'de polis ekiplerince durdurulan bir tırda 45 kilo 750 gram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Osmaniye-Gaziantep kara yolu üzerindeki uygulama noktasında O.K. idaresindeki tırı durduran ekipler, narkotik köpeği yardımıyla yaptıkları aramada, şoför mahalline gizlenmiş 45 kilo 750 gram esrar ele geçirdi.

        Sürücü O.K. ile yanında bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

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