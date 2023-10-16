Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 19 şüpheli tutuklandı
Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 100 şüpheliden 19'u tutuklandı.
Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 100 şüpheliden 19'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 9-15 Ekim'de kent genelinde yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 100 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 19'u tutuklandı.
Uygulamalarda, ruhsatsız 10 tabanca ve 2 av tüfeği, bir miktar uyuşturucu ile çalıntı motosiklet ve 3 bisiklet ele geçirildi.