Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 19 şüpheli tutuklandı

        Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 100 şüpheliden 19'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 17:08 Güncelleme: 16.10.2023 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 19 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 100 şüpheliden 19'u tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 9-15 Ekim'de kent genelinde yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 100 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 19'u tutuklandı.

        Uygulamalarda, ruhsatsız 10 tabanca ve 2 av tüfeği, bir miktar uyuşturucu ile çalıntı motosiklet ve 3 bisiklet ele geçirildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        8 ve 9 yaşındaki çocukların nişan törenine inceleme!
        8 ve 9 yaşındaki çocukların nişan törenine inceleme!
        Arda Güler'de sıcak gelişme!
        Arda Güler'de sıcak gelişme!
        'Ücretsiz yolcu' kararını otobüslere astılar!
        'Ücretsiz yolcu' kararını otobüslere astılar!
        Netflix zam yapmaya hazırlanıyor
        Netflix zam yapmaya hazırlanıyor
        Acı tesadüf
        Acı tesadüf
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Restoranda arkadaşlarıyla buluştu! Son yemek!
        Restoranda arkadaşlarıyla buluştu! Son yemek!
        Soruşturma başlatıldı
        Soruşturma başlatıldı
        "Yüksek düzeyde kimyasal" uyarısı!
        "Yüksek düzeyde kimyasal" uyarısı!
        İstanbul turu
        İstanbul turu
        Van'da çok sayıda büyükbaş hayvan hortuma kapıldı!
        Van'da çok sayıda büyükbaş hayvan hortuma kapıldı!
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Milli Takım'a dev gelir!
        Milli Takım'a dev gelir!
        İsrail ordusundan Habertürk'e taciz
        İsrail ordusundan Habertürk'e taciz
        Eski usul dolandırıcılık yöntemi hortladı!
        Eski usul dolandırıcılık yöntemi hortladı!
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti!
        Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti!
        İsmail Kartal: 4 kupaya da talibiz
        İsmail Kartal: 4 kupaya da talibiz

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Osmaniye'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Osmaniye'deki kazada ölen aynı aileden 4 kişi son yolculuklarına uğurlandı
        Osmaniye'deki kazada ölen aynı aileden 4 kişi son yolculuklarına uğurlandı
        OKÜ, "Yenilenebilir Enerji ve Batarya Teknolojileri" alanında ihtisaslaşaca...
        OKÜ, "Yenilenebilir Enerji ve Batarya Teknolojileri" alanında ihtisaslaşaca...
        Osmaniye'de tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü, 3 kişi yarala...
        Osmaniye'de tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü, 3 kişi yarala...
        Osmaniye'ye düğüne gelenlerin içinde bulunduğu hafif ticari araç, tankerle...
        Osmaniye'ye düğüne gelenlerin içinde bulunduğu hafif ticari araç, tankerle...
        Osmaniye Sumbas'ta yapımı süren 190 deprem konutunun aralıkta teslimi planl...
        Osmaniye Sumbas'ta yapımı süren 190 deprem konutunun aralıkta teslimi planl...