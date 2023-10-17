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        Osmaniye'de yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirilen bavulun sahibi gözaltına alındı

        Osmaniye'de 2 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen yolcu otobüsündeki bavulun sahibi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 10:22 Güncelleme: 17.10.2023 - 10:33
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        Osmaniye'de yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirilen bavulun sahibi gözaltına alındı
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        Osmaniye'de 2 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen yolcu otobüsündeki bavulun sahibi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yolcu otobüsündeki bavulda uyuşturucu taşındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeğinin desteğiyle arama yapıldı.

        Otobüsün bagajındaki bir bavulda 2 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Polis, bavulun sahibi R.Ö'yü gözaltına aldı.

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