Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı
Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 17.10.2023 - 11:31 Güncelleme: 17.10.2023 - 11:31
Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 9-15 Ekim'de kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde 54,49 gram eroin, 9,4 gram esrar, 65,05 gram sentetik uyuşturucu, 97 sentetik ecza ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Polis ekipleri, 23 şüpheliyi gözaltına aldı.