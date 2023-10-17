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        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı

        Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 11:31 Güncelleme: 17.10.2023 - 11:31
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        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı
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        Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 9-15 Ekim'de kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Adreslerde 54,49 gram eroin, 9,4 gram esrar, 65,05 gram sentetik uyuşturucu, 97 sentetik ecza ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Polis ekipleri, 23 şüpheliyi gözaltına aldı.

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