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        GÜNCELLEME - Osmaniye'de yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirilen bavulun sahibi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 10:22 Güncelleme: 17.10.2023 - 10:22
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        GÜNCELLEME - Osmaniye'de yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirilen bavulun sahibi tutuklandı
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        OSMANİYE-Osmaniye'de yolcu otobüsünde 2 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen bavulun sahibi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yolcu otobüsündeki bavulda uyuşturucu taşındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeğinin desteğiyle arama yapıldı.

        Otobüsün bagajındaki bir bavulda 2 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Polis, bavulun sahibi R.Ö'yü gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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