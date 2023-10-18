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        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

        Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 10:22 Güncelleme: 18.10.2023 - 10:22
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        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
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        Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu temin ederek sattığını belirlediği şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

        Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 141 gram eroin, 208 uyuşturucu hap, Hint keneviri tohumu, ruhsatsız av tüfeği ile hassas terazi ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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