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        Osmaniye'de polisten kaçarken ayağını çatlatan hırsızlık hükümlüsü hastanede yakalandı

        Osmaniye'de 58 ayrı hırsızlıktan 46 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunun ve polisten kaçarken ayağını çatlatan kadın, tedavi için gittiği hastanede gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 10:46 Güncelleme: 19.10.2023 - 10:52
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        Osmaniye'de polisten kaçarken ayağını çatlatan hırsızlık hükümlüsü hastanede yakalandı
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        Osmaniye'de 58 ayrı hırsızlıktan 46 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunun ve polisten kaçarken ayağını çatlatan kadın, tedavi için gittiği hastanede gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde 5 kişinin cep telefonunun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Bölgedeki 67 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen ekipler, olayı gerçekleştirenin şüphelinin M.L. olduğunu tespit etti.

        Şüphelinin kaldığı binayı belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi. Polislerin geldiğini gören şüpheli binanın yanındaki evin damından atlayarak kaçtı.

        Kadın şüphelinin kaçarken ayağını çatlattığının öğrenilmesi üzerine ekipler, hastanelerde arama başlattı.

        Sahte kimlikle Osmaniye Devlet Hastanesine kayıt yaptırdığı belirlenen M.L, ekiplerce burada yakalandı.

        Hırsızlık ve yankesicilik olaylarından oluşan 58 ayrı suçtan 46 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlenen M.L, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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