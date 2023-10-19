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        Osmaniye'de bir kişi bavulundaki 12 kilo 700 gram esrar ile yakalandı

        Osmaniye'de bavulunda 12 kilo 700 gram esrar ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 12:55 Güncelleme: 19.10.2023 - 12:55
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        Osmaniye'de bir kişi bavulundaki 12 kilo 700 gram esrar ile yakalandı
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        Osmaniye'de bavulunda 12 kilo 700 gram esrar ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında daha önceden tespit edilen yolcu otobüsü durdurularak narkotik köpeğinin desteğiyle arama yapıldı.

        Otobüsteki bir bavulda 12 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Ekipler, bavulun sahibi M.K'yi gözaltına aldı.

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