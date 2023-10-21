Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Yeniden Refah Partili Kılıç, Osmaniye'de konuştu:

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Gazze'de işlenen savaş suçudur. İnsanlığa karşı suçtur, aynı zamanda soykırım suçudur. Bu suçların mimarı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında uluslararası ceza mahkemesinde yargılama kararı çıkarılmalıdır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 16:29 Güncelleme: 21.10.2023 - 16:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeniden Refah Partili Kılıç, Osmaniye'de konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Gazze'de işlenen savaş suçudur. İnsanlığa karşı suçtur, aynı zamanda soykırım suçudur. Bu suçların mimarı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında uluslararası ceza mahkemesinde yargılama kararı çıkarılmalıdır." dedi.

        Kılıç, Osmaniye'de Cebelibereket Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

        Burada yaptığı konuşmada Kılıç, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değindi.

        Gazze konusuyla ilgili eyleme geçilmesi gerektiğini belirten Kılıç, "İsrail, Gazze'deki hastaneleri bombalayıp kadınları ve çocukları beyaz fosfor bombalarıyla öldürmeye devam ettiği sürece bizim kınamamızın, lanetlememizin kimseye bir faydası yok. Bunu bilerek hareket etmemiz lazım." diye konuştu.

        Kılıç, bu konuda gerek Türk hükümetinden gerekse İslam ülkelerinden somut taleplerde bulunduklarını vurguladı.

        İslam ülkelerine de çağrılarının net olduğunu aktaran Kılıç, şöyle devam etti:

        "İsrail Gazze'nin suyunu kesiyor. Gazze'nin çocukları susuzluktan kırılıyor. İsrail Gazze'nin elektriğini kesiyor, hastanelerini bombalıyor, yaşam koridorlarını tahrip ediyor. Siz de İslam ülkeleri; petrolün, doğal gazın vanalarını kapatın. Bir adım atın, harekete geçin. Korkunun ecele faydası yok. Bugün sıra Gazze'de, müdahale etmezseniz, önlem almazsanız birlik olmazsanız, yarın sıra size de gelecek. Duyarsız kalmak, ilgisiz görünmek, çare değildir, çözüm değildir."

        Kılıç, TBMM Başkanlığına da Akdeniz'den Gazze'ye deniz üzerinden insani yardım ve yaşam koridoru açılmasıyla ilgili başvuru dilekçesini teslim ettiklerini belirtti.

        Gazze için herkesin üzüldüğünü dile getiren Kılıç, şunları kaydetti:

        "Gazze'de işlenen savaş suçudur. İnsanlığa karşı suçtur, aynı zamanda soykırım suçudur. Bu suçların mimarı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında uluslararası ceza mahkemesinde yargılama kararı çıkarılmalıdır. Net, somut atılabilecek adımlar ayan, beyan bir şekilde ortadadır ve bunu yapması gerekenler de İslam İşbirliği Teşkilatı öncülüğünde bölgedeki bütün İslam devlet ve hükümetleridir. Gazze için biz de üzülüyoruz. Gözyaşımızı yüreğimize akıtıyoruz ama lanetlemek de ağlamak da yetmiyor, fayda etmiyor."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        2 baraj kurudu! O mahalleler 10 gündür susuz
        2 baraj kurudu! O mahalleler 10 gündür susuz
        Ev sahibi kiracısını vurdu
        Ev sahibi kiracısını vurdu
        İşte derbinin 11'leri
        İşte derbinin 11'leri
        Askerlikte öğrenmişti! Babasını böyle hayata döndürdü
        Askerlikte öğrenmişti! Babasını böyle hayata döndürdü
        150 milyon yıllık Barry'e dudak uçuklatan rakam!
        150 milyon yıllık Barry'e dudak uçuklatan rakam!
        Öğle yemeği zehirledi! 454 işçi hastanelik oldu!
        Öğle yemeği zehirledi! 454 işçi hastanelik oldu!
        Karı koca motosiklet kazasında ölmüştü! Kahreden detay ortaya çıktı!
        Karı koca motosiklet kazasında ölmüştü! Kahreden detay ortaya çıktı!
        Dehşet anı kamerada! Polis yeleğiyle milyonluk gasp!
        Dehşet anı kamerada! Polis yeleğiyle milyonluk gasp!
        31 kişiye mezar olan rezidansın bilirkişi raporu "Pes" dedirtti!
        31 kişiye mezar olan rezidansın bilirkişi raporu "Pes" dedirtti!
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        Efsane 'Özgünhan'ın yavrusuna rekor fiyat!
        Efsane 'Özgünhan'ın yavrusuna rekor fiyat!
        Teknik direktör tacizden tutuklandı!
        Teknik direktör tacizden tutuklandı!
        Ömer Çelik'ten Fazıl Say'a destek: Kınıyoruz
        Ömer Çelik'ten Fazıl Say'a destek: Kınıyoruz
        10 milyarlık dev derbi!
        10 milyarlık dev derbi!
        Bakan Fidan Kahire'de Barış Zirvesi'nde
        Bakan Fidan Kahire'de Barış Zirvesi'nde
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        İsrail-Hamas çatışmasında 15. gün
        İsrail-Hamas çatışmasında 15. gün
        Derbi ve Fenerbahçe sözleri
        Derbi ve Fenerbahçe sözleri
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Osmaniye'de bir kişi bavulundaki 12 kilo 700 gram esrar ile ya...
        GÜNCELLEME - Osmaniye'de bir kişi bavulundaki 12 kilo 700 gram esrar ile ya...
        Osmaniye'de bir kişi bavulundaki 12 kilo 700 gram esrar ile yakalandı
        Osmaniye'de bir kişi bavulundaki 12 kilo 700 gram esrar ile yakalandı
        Otobüsteki yolcunun valizinden 12 kilo uyuşturucu çıktı
        Otobüsteki yolcunun valizinden 12 kilo uyuşturucu çıktı
        Osmaniye'de polisten kaçarken ayağını çatlatan hırsızlık hükümlüsü hastaned...
        Osmaniye'de polisten kaçarken ayağını çatlatan hırsızlık hükümlüsü hastaned...
        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama