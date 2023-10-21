Yeniden Refah Partili Kılıç, Osmaniye'de konuştu:

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Gazze'de işlenen savaş suçudur. İnsanlığa karşı suçtur, aynı zamanda soykırım suçudur. Bu suçların mimarı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında uluslararası ceza mahkemesinde yargılama kararı çıkarılmalıdır." dedi.

Kılıç, Osmaniye'de Cebelibereket Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

Burada yaptığı konuşmada Kılıç, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değindi.

Gazze konusuyla ilgili eyleme geçilmesi gerektiğini belirten Kılıç, "İsrail, Gazze'deki hastaneleri bombalayıp kadınları ve çocukları beyaz fosfor bombalarıyla öldürmeye devam ettiği sürece bizim kınamamızın, lanetlememizin kimseye bir faydası yok. Bunu bilerek hareket etmemiz lazım." diye konuştu.

Kılıç, bu konuda gerek Türk hükümetinden gerekse İslam ülkelerinden somut taleplerde bulunduklarını vurguladı.

İslam ülkelerine de çağrılarının net olduğunu aktaran Kılıç, şöyle devam etti:

"İsrail Gazze'nin suyunu kesiyor. Gazze'nin çocukları susuzluktan kırılıyor. İsrail Gazze'nin elektriğini kesiyor, hastanelerini bombalıyor, yaşam koridorlarını tahrip ediyor. Siz de İslam ülkeleri; petrolün, doğal gazın vanalarını kapatın. Bir adım atın, harekete geçin. Korkunun ecele faydası yok. Bugün sıra Gazze'de, müdahale etmezseniz, önlem almazsanız birlik olmazsanız, yarın sıra size de gelecek. Duyarsız kalmak, ilgisiz görünmek, çare değildir, çözüm değildir."

Kılıç, TBMM Başkanlığına da Akdeniz'den Gazze'ye deniz üzerinden insani yardım ve yaşam koridoru açılmasıyla ilgili başvuru dilekçesini teslim ettiklerini belirtti.

Gazze için herkesin üzüldüğünü dile getiren Kılıç, şunları kaydetti:

"Gazze'de işlenen savaş suçudur. İnsanlığa karşı suçtur, aynı zamanda soykırım suçudur. Bu suçların mimarı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında uluslararası ceza mahkemesinde yargılama kararı çıkarılmalıdır. Net, somut atılabilecek adımlar ayan, beyan bir şekilde ortadadır ve bunu yapması gerekenler de İslam İşbirliği Teşkilatı öncülüğünde bölgedeki bütün İslam devlet ve hükümetleridir. Gazze için biz de üzülüyoruz. Gözyaşımızı yüreğimize akıtıyoruz ama lanetlemek de ağlamak da yetmiyor, fayda etmiyor."