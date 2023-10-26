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        Osmaniye'de Cumhuriyet'in 100'üncü yılı etkinliğinde 100 kişi zeybek oynadı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, 100 kişi zeybek oynadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 16:02 Güncelleme: 26.10.2023 - 16:02
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        Osmaniye'de Cumhuriyet'in 100'üncü yılı etkinliğinde 100 kişi zeybek oynadı
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, 100 kişi zeybek oynadı.

        Kadirli Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Etkinlik kapsamında Kent Meydanı'nda toplanan öğrenciler ve vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Atatürk Caddesi'nde yürüdü.

        Yürüyüşün ardından 100 kişiden oluşan ekip zeybek gösterisi sundu.

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