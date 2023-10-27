Osmaniye'de öğrencilerden Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi
Osmaniye'de Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kapsamında üç okulda düzenlenen etkinliklerde öğrenciler, özel koreografi çalışması gerçekleştirdi.
Osmaniye'de Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kapsamında üç okulda düzenlenen etkinliklerde öğrenciler, özel koreografi çalışması gerçekleştirdi.
Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, okul bahçesinde bir araya gelerek "Türkiye Yüzyılı, Ay Yıldız, 29 Ekim ve Cumhuriyet" koreografisi oluşturdu.
Şehit Yasemin Tekin Ortaokulu ve Güneysu İlkokulu'nda da Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında etkinlikler düzenlendi.
Her iki okulda düzenlenen etkinliklerde öğrenciler, öğretmenlerinin koordinasyonunda, yerli üretim araçların koreografisini oluşturdu.