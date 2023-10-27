Osmaniye'de Filistinliler yararına kermes düzenlendi
Osmaniye İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları Şubesi tarafından İsrail'in saldırılarından zarar gören Filistinlilere destek olmak amacıyla kermes düzenlendi.
Osmaniye İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları Şubesi tarafından İsrail’in saldırılarından zarar gören Filistinlilere destek olmak amacıyla kermes düzenlendi.
Sunar Nuri Çomu Camisi avlusunda düzenlenen kermesin açılışı, Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, İl Müftüsü Ali Çakmak tarafından yapıldı.
Vali Yılmaz ve protokol, açılışın ardından gıda ürünlerinden oluşan stantları gezerek destek verenlere teşekkür etti.
İl Müftüsü Ali Çakmak, gazetecilere yaptığı açıklamada, kermesten elde edilecek gelirin Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Filistinlilere gönderileceğini kaydetti.