Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de 300 dağcı, Cumhuriyet'in 100. yılını Keldaz Dağı'na tırmanarak kutladı

        Osmaniye'de Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 300 dağcı, 2 bin 200 metre yüksekliğindeki Keldaz Dağı'na tırmandı, zirveye diktikleri 6 metrelik göndere Türk bayrağını çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 20:16 Güncelleme: 29.10.2023 - 20:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de 300 dağcı, Cumhuriyet'in 100. yılını Keldaz Dağı'na tırmanarak kutladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Osmaniye'de Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 300 dağcı, 2 bin 200 metre yüksekliğindeki Keldaz Dağı'na tırmandı, zirveye diktikleri 6 metrelik göndere Türk bayrağını çekti.

        Osmaniye, Şanlıurfa ve Gaziantep'ten gelen dağcılar, ilk olarak Zorkun Yaylası'nda kamp kurdu. Daha sonra jandarma komando timlerinin de eşlik ettiği dağcılar, Keldaz Dağı'nın zirvesine yürüyüş gerçekleştirdi.

        2 bin 200 metre yüksekliğindeki zirvede toplanan grup, İstiklal Marşı'nı okudu, zirveye diktikleri 6 metre uzunluğundaki göndere Türk bayrağını çekti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 100. Yıl Hitabı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 100. Yıl Hitabı
        Boğazda görkemli tören!
        Boğazda görkemli tören!
        Donanma'dan "Çımariva" selamı
        Donanma'dan "Çımariva" selamı
        Dolmabahçe Sarayı'na ziyaretçi akını
        Dolmabahçe Sarayı'na ziyaretçi akını
        2. gol geldi!
        2. gol geldi!
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Siyasilerden 100.yıl mesajları
        Siyasilerden 100.yıl mesajları
        İşte, Cumhuriyet’in ilân belgeleri...
        İşte, Cumhuriyet’in ilân belgeleri...
        Dünyadan Cumhuriyetin 100. yılı kutlama mesajları
        Dünyadan Cumhuriyetin 100. yılı kutlama mesajları
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        Kalkınma ateşi 100 yıl önce yakıldı
        Kalkınma ateşi 100 yıl önce yakıldı
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Cumhuriyete giden yol
        Cumhuriyete giden yol
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Milli sporculardan 100. yıl mesajları
        Milli sporculardan 100. yıl mesajları
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi

        Benzer Haberler

        Kadirli Kaymakamı Güney, 100 yaşındaki kadını ziyaret etti
        Kadirli Kaymakamı Güney, 100 yaşındaki kadını ziyaret etti
        Evinde dövülerek öldürüldü; arkadaşı gözaltına alındı
        Evinde dövülerek öldürüldü; arkadaşı gözaltına alındı
        Osmaniye'de bir kişi evinde bıçaklanarak öldürülmüş bulundu
        Osmaniye'de bir kişi evinde bıçaklanarak öldürülmüş bulundu
        Osmaniye'de Filistinliler yararına kermes düzenlendi
        Osmaniye'de Filistinliler yararına kermes düzenlendi
        Osmaniye'de öğrencilerden Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi
        Osmaniye'de öğrencilerden Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi
        Osmaniye'de "Cumhuriyet konvoyu" düzenlendi
        Osmaniye'de "Cumhuriyet konvoyu" düzenlendi