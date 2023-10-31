Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 50 zanlı yakalandı
Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 50 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 31.10.2023 - 12:17 Güncelleme: 31.10.2023 - 12:17
Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 50 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 23-29 Ekim'de kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde, 102,19 gram eroin, 6,36 gram esrar, 10 kilo 796 gram sentetik uyuşturucu ile 2 bin 464 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Polis ekipleri, 50 şüpheliyi gözaltına aldı.