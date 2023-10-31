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        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 50 zanlı yakalandı

        Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 50 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 12:17 Güncelleme: 31.10.2023 - 12:17
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        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 50 zanlı yakalandı
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        Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 50 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 23-29 Ekim'de kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Adreslerde, 102,19 gram eroin, 6,36 gram esrar, 10 kilo 796 gram sentetik uyuşturucu ile 2 bin 464 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Polis ekipleri, 50 şüpheliyi gözaltına aldı.

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