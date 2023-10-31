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        Osmaniye'de kadınları taciz ettiği öne sürülen zanlı tutuklandı

        Osmaniye'de, "büyü bozma" bahanesiyle kadınları taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 12:34 Güncelleme: 31.10.2023 - 12:34
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        Osmaniye'de kadınları taciz ettiği öne sürülen zanlı tutuklandı
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        Osmaniye'de, "büyü bozma" bahanesiyle kadınları taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, A.S'nin (58), "büyü bozma" bahanesiyle kadınları taciz ettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Adresi belirlenen zanlı, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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