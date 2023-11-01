Osmaniye'de ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Oğuzhan Akgüloğlu idaresindeki 80 KR 093 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada, otomobilde bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.