Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 20:18 Güncelleme: 01.11.2023 - 20:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

        Oğuzhan Akgüloğlu idaresindeki 80 KR 093 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.

        Kazada, otomobilde bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        THY: İstanbul çıkışlı seferler iptal edildi
        THY: İstanbul çıkışlı seferler iptal edildi
        İpek Kıraç'tan açıklama
        İpek Kıraç'tan açıklama
        Ezgi felç kalmıştı! ABD'li sürücüye ödül gibi ceza!
        Ezgi felç kalmıştı! ABD'li sürücüye ödül gibi ceza!
        İstanbul'da 85 metrelik iki minarede deprem önlemi
        İstanbul'da 85 metrelik iki minarede deprem önlemi
        Uğurcan Çakır'dan Tadic'in videosuna cevap!
        Uğurcan Çakır'dan Tadic'in videosuna cevap!
        Şimdi varant zamanı mı?
        Şimdi varant zamanı mı?
        Tarih: 1 Kasım! Sıcaklık: 28... Deniz suyu: 26 derece! O kentimizde yaza devam!
        Tarih: 1 Kasım! Sıcaklık: 28... Deniz suyu: 26 derece! O kentimizde yaza devam!
        Emeklilere 5 bin TL için tarih belli oldu
        Emeklilere 5 bin TL için tarih belli oldu
        Domuzdan kalp nakli yapılan ikinci hasta da öldü
        Domuzdan kalp nakli yapılan ikinci hasta da öldü
        Yüzyılın geçidi "Nizam Cumhuriyet" düzeniyle gerçekleşti
        Yüzyılın geçidi "Nizam Cumhuriyet" düzeniyle gerçekleşti
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Fetüs görüntüsü ay yıldız olarak çıktı
        Fetüs görüntüsü ay yıldız olarak çıktı
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri ne yaptı?
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri ne yaptı?
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Bakan Şimşek’ten kur açıklaması
        Bakan Şimşek’ten kur açıklaması
        Angelino'ya yol göründü!
        Angelino'ya yol göründü!
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Süt fiyatlarında son durum
        Süt fiyatlarında son durum

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de depremzede çocuklara geleneksel oyunlar oynatıldı
        Osmaniye'de depremzede çocuklara geleneksel oyunlar oynatıldı
        Osmaniye'de meyve ağaçları çiçek açtı
        Osmaniye'de meyve ağaçları çiçek açtı
        Kadirli'de asayiş uygulaması 14 zanlı tutuklandı
        Kadirli'de asayiş uygulaması 14 zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de kadınları taciz ettiği öne sürülen zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de kadınları taciz ettiği öne sürülen zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 50 zanlı yakalandı
        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 50 zanlı yakalandı
        Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde afetzede esnafa yapılan 95 prefabrikten 65'i t...
        Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde afetzede esnafa yapılan 95 prefabrikten 65'i t...