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        Osmaniye'de çeşitli suçlardan aranan 3 zanlı tutuklandı

        Osmaniye'de çeşitli suçlardan aranan 3 zanlı ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 firari hükümlü cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 09:49 Güncelleme: 02.11.2023 - 09:49
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        Osmaniye'de çeşitli suçlardan aranan 3 zanlı tutuklandı
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        Osmaniye'de çeşitli suçlardan aranan 3 zanlı ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 firari hükümlü cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık, yağma ve yaralama olaylarından haklarında arama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda kasten yaralama ve yağma suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç. yakalandı. Ekipler, hırsızlıktan aranan Ö.C.A, kasten yaralama ve hırsızlık zanlısı F.A. ve yaralama şüphelisi Ö.A'yı da gözaltına aldı.

        Adreslerde ruhsatsız av tüfeği ile 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

        Firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi, 3 zanlı da çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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