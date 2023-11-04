Adana ve Osmaniye'de AK Parti'li gençler, İsrail'in saldırılarını protesto etti Adana ve Osmaniye'de AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki için yürüyüş düzenledi.

Adana ve Osmaniye'de AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki için yürüyüş düzenledi.

AK Parti Adana İl Başkanlığı önünde bir araya gelen Gençlik Kolları üyeleri, "Filistin'de zulme dur de" yazılı pankart açtı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto eden katılımcılar, yürüyüş yaptı.

İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Yıldız, İsrail'in, Filistin'de çok sayıda sivil can kaybının yaşandığı yeni bir çatışma ortamı oluşturduğunu söyledi.

Saldırılarda en temel insan haklarının hiçe sayıldığını belirten Yıldız, "Bu vatanın gençleri, hem kültürünün hem de uluslararası değerlere olan bağlılığın sonucu olarak Gazze'de yapılan insan hakları ihlallerinin dimdik karşısındadır." dedi.

Katılımcılara, AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ve Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik de destek verdi.

- Osmaniye

Osmaniye'de Türk ve Filistin bayrakları taşıyan AK Parti'li gençler, açtıkları "Filistin'de zulme dur de" yazılı pankartla Akyar Caddesi'nde yürüdü.

İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Bozkan, İsrail'in saldırılarının vicdanları derinden yaraladığını ifade ederek, "İnsan hakları ihlal ediliyor, uluslararası hukuk tanınmıyor. Tüm bunlar dünyanın gözü önünde yapılıyor." diye konuştu.