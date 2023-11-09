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        Osmaniye'de verdikleri çekleri tehditle geri aldığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı

        Osmaniye'de araç alımı karşılığında verdikleri çekleri tehditle geri almaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 14:01 Güncelleme: 09.11.2023 - 14:12
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        Osmaniye'de verdikleri çekleri tehditle geri aldığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı
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        Osmaniye'de araç alımı karşılığında verdikleri çekleri tehditle geri almaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, araç satışı karşılığında çek alan bazı kişilerin tehdit edildikleri yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, 132 güvenlik kamerasını inceleyerek kimliğini belirlediği şüphelilerin, yüzleri maskeli bir şekilde bazı iş yerlerini kurşunladığını tespit etti.

        Yapılan araştırmayla şüpheli M.H.K, M.B. ve A.F.E'nin çek karşılığı aldığı araçları değerinin altında sattığını ve çekin günü yaklaştığında araç sahiplerini silahla tehdit ederek, iş yerlerini kurşunlayarak bunları geri almaya çalıştıklarını belirledi.

        Osmaniye ve Ankara'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.H.K. ve M.B. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, A.F.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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