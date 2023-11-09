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        Osmaniye'de "Deprem Bölgesini Canlandırma Destek Programı" toplantısı

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki KOBİ'lerin iyileşmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması amacıyla uygulanan "Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı" kapsamında KOSGEB tarafından Osmaniye'de bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 17:37 Güncelleme: 09.11.2023 - 17:51
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        Osmaniye'de "Deprem Bölgesini Canlandırma Destek Programı" toplantısı
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki KOBİ'lerin iyileşmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması amacıyla uygulanan "Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı" kapsamında KOSGEB tarafından Osmaniye'de bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Osmaniye Ticaret Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Dünya Bankası ile yapılan müzakereler sonucu Türkiye'ye getirilen 450 milyon doların depremden zarar gören KOBİ'ler için harcanacağını söyledi.

        Osmaniye'den şu ana kadar 1204 başvuru aldıklarını belirten İbrahimcioğlu, şöyle konuştu.

        "Şimdi biz bu 1204 işletmeye inşallah onay alırlarsa -ki alırlar- ödemesini yapacağız. Minimum ücret 200 bin lira. Bu para 650 bin liraya kadar da çıkıyor. Hatay olsaydı 750 bin lira oluyordu. Oranın biraz daha durumu ağır biliyorsunuz. 1204 işletme bu parayı alsa bugün, Osmaniye'ye en az 300 milyon lira para girer. Bu bir can suyu desteğidir. Amacımız devletin şefkat elinin KOBİ'lerin yanında olduğunu göstermek. Bir yaraya merhem olmaya gayret etmek."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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