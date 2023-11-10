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        Osmaniye'de bir FETÖ üyesi yakalandı

        Osmaniye'de FETÖ üyesi olmaktan hüküm giyen kişi yakalanıp cezaevine konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 15:41 Güncelleme: 10.11.2023 - 17:08
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        Osmaniye'de bir FETÖ üyesi yakalandı
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        Osmaniye'de FETÖ üyesi olmaktan hüküm giyen kişi yakalanıp cezaevine konuldu.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan H.Ç'nin Osmaniye'de saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

        Bir iş yerine ait depoda saklandığı belirlenen hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

        H.Ç, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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