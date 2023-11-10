Osmaniye'de bir FETÖ üyesi yakalandı

Osmaniye'de FETÖ üyesi olmaktan hüküm giyen kişi yakalanıp cezaevine konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan H.Ç'nin Osmaniye'de saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bir iş yerine ait depoda saklandığı belirlenen hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

H.Ç, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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