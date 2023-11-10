Osmaniye'de 19 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 19 ortaokul öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Esnaf Kefalet Kooperatifi Ortaokulu'nda, bazı öğrenciler yedikleri atıştırmalıklardan sonra halsizlik ve mide bulantısından şikayetçi oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine 19 öğrenci, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alınan öğrencileri ziyaret etti.

Müşahede altında tutulan öğrencilerin tedavilerinin ardından taburcu edileceği öğrenildi.