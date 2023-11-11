Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de 69 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Osmaniye'de 69 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 09:12 Güncelleme: 11.11.2023 - 09:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de 69 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Osmaniye'de 69 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında C.G'nin kullandığı ticari aracı durdurdu.

        Narkotik dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada, aracın gizli bölmelerinde 69 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ile 400 gram esrar ele geçirildi.

        Ekipler tarafından sürücü C.G. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'a gidiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'a gidiyor
        KÇÖ için borçlanma hakkı
        KÇÖ için borçlanma hakkı
        Meteoroloji saat verdi harita ile uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verdi harita ile uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Onuachu fırtınası!
        Onuachu fırtınası!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Gerçek ortaya çıktı! Dilan ve Engin Polat neden adres değiştirdi?
        Gerçek ortaya çıktı! Dilan ve Engin Polat neden adres değiştirdi?
        Kabusu bitmiyor! Arda yine sakatlandı
        Kabusu bitmiyor! Arda yine sakatlandı
        Annesini öldürdüğünü itiraf etti
        Annesini öldürdüğünü itiraf etti
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Doktorların imzasıyla vurgun!
        Doktorların imzasıyla vurgun!
        Bayram amcanın katili borçlusu çıktı!
        Bayram amcanın katili borçlusu çıktı!
        Poşette bulunmuştu, anne ve anneanne tutuklandı
        Poşette bulunmuştu, anne ve anneanne tutuklandı
        Arkadaşını öldürdü, cesedi yok etmek için 5 kişi tuttu!
        Arkadaşını öldürdü, cesedi yok etmek için 5 kişi tuttu!
        Emekliye 5 bin TL ödemesi başlıyor
        Emekliye 5 bin TL ödemesi başlıyor
        Yargıtay'dan AYM açıklaması
        Yargıtay'dan AYM açıklaması
        Havalimanlarına yerli ve milli siber yazılım
        Havalimanlarına yerli ve milli siber yazılım
        370 kişi ölmüştü! O müteahhidi kadınlar yakaladı
        370 kişi ölmüştü! O müteahhidi kadınlar yakaladı

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de 19 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Osmaniye'de 19 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Osmaniye'de bir FETÖ üyesi yakalandı
        Osmaniye'de bir FETÖ üyesi yakalandı
        Osmaniye Belediyesi´nden İsrail menşeli ürünler için boykot kararı
        Osmaniye Belediyesi´nden İsrail menşeli ürünler için boykot kararı
        Osmaniye'de "Deprem Bölgesini Canlandırma Destek Programı" toplantısı
        Osmaniye'de "Deprem Bölgesini Canlandırma Destek Programı" toplantısı
        Osmaniye'de üniversite öğrencileri İsrail'in saldırılarını protesto etti
        Osmaniye'de üniversite öğrencileri İsrail'in saldırılarını protesto etti
        Aldıkları araçlar için verdikleri çekleri tehditle geri alan 3 şüpheliden 2...
        Aldıkları araçlar için verdikleri çekleri tehditle geri alan 3 şüpheliden 2...