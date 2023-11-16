GÜNCELLEME - Hatay'da mesaiden dönen polis, trafik kazasında yaşamını yitirdi

Hatay'da polis memuru, mesai sonrası evine dönerken karıştığı trafik kazasında hayatını kaybetti.

Polis memuru Veli Bülbül (45), mesaisinin ardından evine dönerken 07 ABH 32 plakalı otomobiliyle Adana-İskenderun Otoyolu Yeşiltepe mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti.

Bülbül'ün kullandığı otomobil, karşı şeritte seyreden G.A.B. idaresindeki 31 PA 242 plakalı minibüsle çarpıştıktan sonra devrildi.

Kazada yaralanan Bülbül, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Veli Bülbül, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, minibüs şoförü gözaltına alındı.

Bülbül'ün cenazesi, Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenin ardından memleketi Osmaniye'ye uğurlandı.

Yaverpaşa Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından Bülbül'ün cenazesi, töreninin yapılacağı Hicret Camisi'ne götürüldü.

Törene Bülbül'ün ailesi ve yakınları, Osmaniye İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, Hatay İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Bülbül'ün mesai arkadaşları ile vatandaşlar katıldı.

Kılınan namazın ardından Veli Bülbül'ün cenazesi, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.