Osmaniye'de 6 düzensiz göçmen yakalandı

Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Osmaniye gişeleri yakınındaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.

Araçta yapılan kontrolde, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen Suriye uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla sürücü Y.K. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

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