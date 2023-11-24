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        Osmaniye'de 6 düzensiz göçmen yakalandı

        Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 11:53 Güncelleme: 24.11.2023 - 11:53
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        Osmaniye'de 6 düzensiz göçmen yakalandı
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        Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Osmaniye gişeleri yakınındaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.

        Araçta yapılan kontrolde, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen Suriye uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı.

        Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla sürücü Y.K. gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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