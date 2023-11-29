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        Osmaniye'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

        Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 6 Afgan uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 11:09 Güncelleme: 29.11.2023 - 11:09
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        Osmaniye'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
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        Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 6 Afgan uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, şüphelendikleri panelvanı, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurdu.

        Araçtaki 6 Afgan uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiklerini tespit eden ekipler, 2 şüpheliyi göçmen kaçakçılığı gerekçesiyle gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Yabancı uyruklular da sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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