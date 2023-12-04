Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 45 zanlı yakalandı

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 45 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 27 Kasım-3 Aralık'ta kent merkezindeki bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde 70 kilo 16 gram sentetik uyuşturucu, 918 gram esrar, 67,44 gram eroin, 81 uyuşturucu hap ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 45 şüpheli emniyete götürüldü.

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