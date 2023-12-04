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        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 45 zanlı yakalandı

        Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 45 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 13:37 Güncelleme: 04.12.2023 - 13:37
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        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 45 zanlı yakalandı
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        Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 45 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 27 Kasım-3 Aralık'ta kent merkezindeki bazı adreslere operasyon düzenlendi.

        Adreslerde 70 kilo 16 gram sentetik uyuşturucu, 918 gram esrar, 67,44 gram eroin, 81 uyuşturucu hap ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 45 şüpheli emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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