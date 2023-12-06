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        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 12:22 Güncelleme: 06.12.2023 - 12:22
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        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
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        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 200,19 gram eroin, 186,99 gram sentetik uyuşturucu, 34 uyuşturucu hap ile hassas terazi ele geçirildi, 7 zanlı gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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