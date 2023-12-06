Osmaniye'de yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki faaliyetlerine katıldığı tespit edilen V.M'nin Osmaniye'de olduğunu belirledi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi saklandığı adreste yakaladı.

Gözaltına alınan V.M, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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