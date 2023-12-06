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        Osmaniye'de yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı

        Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 13:03 Güncelleme: 06.12.2023 - 13:12
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        Osmaniye'de yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı
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        Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki faaliyetlerine katıldığı tespit edilen V.M'nin Osmaniye'de olduğunu belirledi.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi saklandığı adreste yakaladı.

        Gözaltına alınan V.M, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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