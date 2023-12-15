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        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

        Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 09:59 Güncelleme: 15.12.2023 - 09:59
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        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
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        Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere yapılan operasyonda 1 kilo 415 gram sentetik uyuşturucu, 12 uyuşturucu hap ile kurusıkı tabanca ele geçirildi, 9 zanlı gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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