Osmaniye'de tırda 4 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Osmaniye'de 4 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen tırdaki 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında Ö.H. idaresindeki tırı durdurup aradı.

Tırdaki çantada 4 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü ve araçtaki 1 kişi gözaltına alındı.

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