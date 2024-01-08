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        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 33 zanlı yakalandı

        Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 15:18 Güncelleme: 08.01.2024 - 15:18
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        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 33 zanlı yakalandı
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        Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 1-7 Ocak'ta kent merkezinde belirlenen ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi.

        Adreslerde 20 kilo 434 gram sentetik uyuşturucu, 24,1 gram eroin, 304,47 gram esrar, 6 uyuşturucu hap ve ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 33 şüpheli emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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