Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 33 zanlı yakalandı

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 1-7 Ocak'ta kent merkezinde belirlenen ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi.

Adreslerde 20 kilo 434 gram sentetik uyuşturucu, 24,1 gram eroin, 304,47 gram esrar, 6 uyuşturucu hap ve ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 33 şüpheli emniyete götürüldü.

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