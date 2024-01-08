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        Osmaniye'de dart turnuvası düzenlendi

        Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında dart turnuvası yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 15:52 Güncelleme: 08.01.2024 - 16:44
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        Osmaniye'de dart turnuvası düzenlendi
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        Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında dart turnuvası yapıldı.

        Bocce, Bovling ve Dart İl Temsilciliğince Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen turnuva 270 sporcu katıldı.

        Sporcular, en iyi atışı yapabilmek için kıyasıya yarıştı.

        Değerlendirmenin sonunda erkeklerde Onur Dönen, kadınlarda da Buse Sena Çil birinci oldu.

        Dereceye giren katılımcılara kupa ve madalya verildi.

        Galeri
        Galeri

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