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        AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, gazetecilerle buluştu

        AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 17:01 Güncelleme: 09.01.2024 - 17:01
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        AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, gazetecilerle buluştu
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        AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Gülsoy, bir otelde düzenlenen programda, kentte yapılan hizmetler ile planlanan projeleri anlattı.

        Gündemlerinin ilk maddesinin depremler olduğunu belirten Gülsoy, afetten etkilenen illerde yaraların sarılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

        Gülsoy, Osmaniye'deki yatırımların hızla devam ettiğini ifade ederek, "Kentte yapılan ve planlanan her hizmeti yakından takip ediyorum." dedi.

        Yapımı tamamlanan 600 yataklı devlet hastanesinin hizmete açıldığını anımsatan Gülsoy, şöyle konuştu:

        "Hekim sayımız her geçen gün artıyor. Halihazırda açacağımız 20-30 poliklinik daha bulunuyor. Hekim atamaları yapıldıkça bunlarında açılışı yapılacaktır. Hastane devasa bir hizmettir. Çok yakında inşallah eksiklerimizi de tamamladığımızda burası, uygulama araştırma hastanesi formatına ulaşmış olacaktır. Osmaniye'mize tıp fakültesi kazandırmak içinde yoğun çaba harcıyoruz."

        Gülsoy, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Programa, AK Parti İl Başkan Vekili Adnan Bayram da katıldı.

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