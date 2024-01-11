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        Osmaniye'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı, 4 firari hükümlü cezaevine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 16:02 Güncelleme: 11.01.2024 - 16:02
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        Osmaniye'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
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        Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı, 4 firari hükümlü cezaevine teslim edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda 168,25 gram sentetik uyuşturucu ile 39,14 gram esrar ele geçirildi, 4'ü firari hükümlü 8 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü ise işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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