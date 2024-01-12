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        Osmaniye'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı

        Osmaniye'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 10:55 Güncelleme: 12.01.2024 - 10:55
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        Osmaniye'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı
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        Osmaniye'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Adana, Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş'ta ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelileri yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

        Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, 4'ü kadın 6 zanlı gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, geri kalanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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