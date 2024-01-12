Osmaniye'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı
Osmaniye'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Osmaniye'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Adana, Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş'ta ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelileri yakalamak amacıyla çalışma başlattı.
Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, 4'ü kadın 6 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, geri kalanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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