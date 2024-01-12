Osmaniye'de istilacı kuş satışı yapan iş yerinin sahibine para cezası Osmaniye'de satışı yasaklı istilacı kuş ticareti yapılan iş yerinin sahibine 41 bin 817 lira para cezası verildi.

Osmaniye'de satışı yasaklı istilacı kuş ticareti yapılan iş yerinin sahibine 41 bin 817 lira para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ve İl Tarım Müdürlüğü ekipleriyle ortak denetim yaptı.

Ekipler, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir iş yerinde satışı yasaklı 14 istilacı kuş türü saka, sultan papağanı ve ispinoz bulunduğunu belirledi.

Kuşların satışının yapıldığını tespit eden ekipler iş yeri sahibi İ.E.A'ya 41 bin 817 lira para cezası kesti.

Kuşların, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındığı belirtildi.