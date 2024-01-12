Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de kültür ve sanat yarışmaları düzenlendi

        Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen "Gençler Kültür ve Sanat Yarışması"nda dereceye girenlere törenle ödül verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 21:46 Güncelleme: 12.01.2024 - 21:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de kültür ve sanat yarışmaları düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen "Gençler Kültür ve Sanat Yarışması"nda dereceye girenlere törenle ödül verildi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar, Kayı Boyu Kız Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen törende başarılı olan gençleri tebrik etti.

        Konuşmaların ardından müzik, şiir, tiyatro ile bilgi ve münazara yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İki genç kız doğal gaz zehirlenmesinden hayatını kaybetti
        İki genç kız doğal gaz zehirlenmesinden hayatını kaybetti
        7 Süper Lig kulübüne transfer yasağı!
        7 Süper Lig kulübüne transfer yasağı!
        Gezeravcı: Bu sadece bir başlangıç
        Gezeravcı: Bu sadece bir başlangıç
        Fenerbahçe her alanda zirvede!
        Fenerbahçe her alanda zirvede!
        AYM Başkanı Arslan'dan açıklama
        AYM Başkanı Arslan'dan açıklama
        Süper Lig'de 16. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 16. haftanın panoraması
        Doğal gaz sızıntısından 16 kişi zehirlendi!
        Doğal gaz sızıntısından 16 kişi zehirlendi!
        F.Bahçe'den G.Saray'a çağrı!
        F.Bahçe'den G.Saray'a çağrı!
        13 yaşındaki futbolculara saldırdılar!
        13 yaşındaki futbolculara saldırdılar!
        Testere piyasadan nasıl çıkılır?
        Testere piyasadan nasıl çıkılır?
        Seçil Erzan: MASAK herkesin hesaplarını incelesin!
        Seçil Erzan: MASAK herkesin hesaplarını incelesin!
        Aylardır aranıyordu... Nihayet bulundu
        Aylardır aranıyordu... Nihayet bulundu
        Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Özbek'ten flaş açıklamalar!
        "Emekli maaşlarına ilişkin çalışma var"
        "Emekli maaşlarına ilişkin çalışma var"
        BankAVM!
        BankAVM!
        Meslek eğitiminin lise eğitimindeki payı ne oldu?
        Meslek eğitiminin lise eğitimindeki payı ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı açıklayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı açıklayacağız
        'Mansur başkan ile sıkıntım olmadı, asla olmaz'
        'Mansur başkan ile sıkıntım olmadı, asla olmaz'
        İsrail'e 'soykırım davası'nda kritik gün
        İsrail'e 'soykırım davası'nda kritik gün
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de istilacı kuş satışı yapan iş yerinin sahibine para cezası
        Osmaniye'de istilacı kuş satışı yapan iş yerinin sahibine para cezası
        Yola dökülen vidalar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı - Yeniden
        Yola dökülen vidalar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı - Yeniden
        Astsubay Hasan Bozkurt'u şehit eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis is...
        Astsubay Hasan Bozkurt'u şehit eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis is...
        Yola dökülen 'vida', sürücülere zor anlar yaşattı
        Yola dökülen 'vida', sürücülere zor anlar yaşattı
        Osmaniye'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı
        Osmaniye'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Osmaniye'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı