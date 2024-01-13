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        Osmaniye'de bir FETÖ üyesi yakalandı

        Osmaniye'de, FETÖ üyesi olduğu için hüküm giyen kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 10:46 Güncelleme: 13.01.2024 - 10:46
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        Osmaniye'de bir FETÖ üyesi yakalandı
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        Osmaniye'de, FETÖ üyesi olduğu için hüküm giyen kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan Kenan S'nin saklandığı evi belirledi.

        Adrese yapılan operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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