Osmaniye'de bir FETÖ üyesi yakalandı

Osmaniye'de, FETÖ üyesi olduğu için hüküm giyen kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan Kenan S'nin saklandığı evi belirledi.

Adrese yapılan operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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