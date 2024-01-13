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        Osmaniye'de valizlerinde uyuşturucu bulunan 2 yolcu tutuklandı

        Osmaniye'de, valizlerinde sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu hap ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 10:48 Güncelleme: 13.01.2024 - 10:48
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        Osmaniye'de valizlerinde uyuşturucu bulunan 2 yolcu tutuklandı
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        Osmaniye'de, valizlerinde sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu hap ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda şehirler arası 2 yolcu otobüsünü durdurdu.

        Narkotik detektör köpeğiyle yapılan aramada, otobüsün bagajındaki Ayşe Nur Y'ye ait valizde 3 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ve 50 hap ele geçirildi.

        Diğer yolcu otobüsünde yapılan aramada da Suat İ'ye ait valizde 3 bin 360 uyuşturucu hap bulundu.

        Gözaltına alınan 2 zanlı, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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