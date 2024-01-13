Osmaniye'de valizlerinde uyuşturucu bulunan 2 yolcu tutuklandı
Osmaniye'de, valizlerinde sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu hap ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı.
Osmaniye'de, valizlerinde sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu hap ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda şehirler arası 2 yolcu otobüsünü durdurdu.
Narkotik detektör köpeğiyle yapılan aramada, otobüsün bagajındaki Ayşe Nur Y'ye ait valizde 3 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ve 50 hap ele geçirildi.
Diğer yolcu otobüsünde yapılan aramada da Suat İ'ye ait valizde 3 bin 360 uyuşturucu hap bulundu.
Gözaltına alınan 2 zanlı, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
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