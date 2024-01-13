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        Osmaniye'de Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası etkinliği

        Osmaniye'de Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası etkinlikleri kapsamında, göğüs hastalıkları çalışanlarına yönelik eğitim semineri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 10:56 Güncelleme: 13.01.2024 - 10:57
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        Osmaniye'de Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası etkinliği
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        Osmaniye'de Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası etkinlikleri kapsamında, göğüs hastalıkları çalışanlarına yönelik eğitim semineri düzenlendi.

        Verem Savaş Dispanseri Koordinatörü Cumali Coşanoğlu, Osmaniye Devlet Hastanesi'nde düzenlenen seminerde, hafta boyunca verem hastalığı konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapıldığını söyledi.

        Osmaniye Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Yakup Can Topal da verem ve etkeni, nasıl oluştuğu, teşhis ve tedavi basamaklarının yanı sıra korunma ve bulaşma yolları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

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