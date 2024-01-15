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        Osmaniye'de kardeşinin kimlik bilgilerini kullandığı belirlenen hükümlü yakalandı

        Osmaniye'de kardeşinin kimlik bilgilerini kullanan ve hakkında kesinleşmiş 39 yıl hapis cezası bulunduğu belirlenen hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 10:48 Güncelleme: 15.01.2024 - 10:48
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        Osmaniye'de kardeşinin kimlik bilgilerini kullandığı belirlenen hükümlü yakalandı
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        Osmaniye'de kardeşinin kimlik bilgilerini kullanan ve hakkında kesinleşmiş 39 yıl hapis cezası bulunduğu belirlenen hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında farklı suçlardan 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yetkin G'nin, kendisine benzeyen kardeşinin kimlik bilgilerini kullandığını tespit etti.

        Hükümlünün, elektrikli bisiklet hırsızlığına karıştığını da belirleyen ekipler, Yetkin G'nin saklandığı adrese operasyon düzenledi.

        Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki adrese yapılan operasyonda yakalanan Yetkin G, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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